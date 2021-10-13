بالصور.. بعثة «الاتحاد» تصل إلى بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 08:36 مساء
بعثة فريق «الاتحاد» تصل إلى بنغازي. (الإنترنت)

وصلت بعثة فريق «الاتحاد» إلى مدينة بنغازي، قادمة من معسكر خارجي بمصر؛ استعدادًا لمواجهة فريق «الترجي» التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل، التي ستقام على ملعب «شهداء بنينا».

واستعد فريق «الاتحاد» جيدًا لهذه المباراة بإقامة معسكر خارجي بمصر استمر لمدة أسبوعين، خاض خلالها عدة مباريات ودية، حيث فاز على فريق «كرداسة» بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل مع فريق «إنبي» دون أهداف، وتعادل مع «الزمالك» إيجابيًّا بهدف مقابل هدف.

واختتم فريق «الاتحاد»، مبارياته الودية، في معسكره بمصر، بالتعادل دون أهداف ضد «سيراميكا كليوباترا»، في اللقاء الذي أُقيم على أرضية ملعب «المقاولون العرب».

وجاء تأهل فريق «الاتحاد»، إلى الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا غاليًا أمام نظيره «كم كم» الزنجباري، بهدفين دون رد، ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكلف «الاتحاد» الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الحكم الدولي الكاميروني الليوم نايث، لإدارة لقاء «الاتحاد» و«الترجي» التونسي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، على أرضية ملعب «شهداء بنينا» الدولي في مدينة بنغازي. وسبق للكاميروني الليوم نايث، إدارة نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، الذي جمع الجزائر مع السنغال. فيما تقام مقابلة الإياب في تونس يوم الجمعة 22 أكتوبر بصافرة الحكم المصري إبراهيم نور الدين.

بعثة فريق «الاتحاد» تصل إلى بنغازي. (الإنترنت)
بعثة فريق «الاتحاد» تصل إلى بنغازي. (الإنترنت)
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