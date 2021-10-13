100 جائزة تنتظر الفائزين في سباق نصف ماراثون العاصمة

جانب من فعاليات سابقة لسباق نصف ماراثون. (أرشيفية : الإنترنت)

يستعد سباق نصف ماراثون العاصمة للانطلاق هذا العام 2021، ويقام بطرابلس في 13 نوفمبر المقبل.

من جانبه حيا رئيس اللجنة المنظمة للسباق عادل المشوط، رئيس المجلس البلدي أبوسليم، عبدالرحمن الحامدي، على دعمه ورعاية المجلس للسباق.

وقال المشوط: «إن اللجنة المنظمة للماراثون جهزت ألف غلالة، وألف قبعة، وألف قلادة، وسيتم توزيعها على كل مشارك يكمل مسافة السباق في الوقت المحدد».

وأكمل المشوط قائلًا: «تم تخصيص 100 جائزة قيمة للفائزين الأوائل لمختلف الفئات السنية (فردي وفرق) وستمنح أيضًا جائزتان لأصغر وأكبر متسابقين يكملان السباق».

