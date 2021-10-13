3 انتصارات وتعادلان وأربع هزائم للاعبي ليبيا في شطرنج الخياري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 04:59 مساء
يوسف الحصادي. (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بمدينة مطروح المصرية بطولة الخياري الدولية للشطرنج، وفي الجولة السابعة للبطولة، حقق لاعبو ليبيا ثلاثة انتصارات، عبر فوز حميد العقوري على سوري محمد، وعبدالعزيز المنصوري على عبدالله محسن، وخليفة المحمودي على مختار أمير، وتعادلين ليوسف الحصادي مع وفاء حامد، ويوسف علي مع محمد عزب.

كما تحققت أربع خسائر عبر حسن المزوغي أمام عماد العالم، ومحمد بورزيقة أمام أكسانوف، ومختار محجوب أمام صابر بركات، وعلي المجبري أمام وائل صبري.

الترتيب بعد الجولة السابعة يتواجد في الصدارة، خمسة لاعبين برصيد 6 نقاط من 7 جولات، وبكسر التعادل يأتي في الترتيب الأول مايكل الروسي ويليه محمد عزت، وثالثا فوزي أدهم، ورابعا ثروت وائل، وخامسا زكي السوري.

أما ترتيب لاعبي ليبيا بعد الجولة السابعة، يوسف الحصادي في الترتيب 27 برصيد 5 نقاط، ومحمد بورزيقة 51 برصيد 4 نقاط، وحسن المزوغي 55 برصيد 4 نقاط، وخليفة المحمودي 75 برصيد 4 نقاط، ومختار محجوب 88 برصيد 3.5 نقطة، وحميد العقوري 126 برصيد 3 نقاط، وعبدالعزيز المنصوري 129 برصيد 3 نقاط، وعلي المجبري 141 برصيد 2.5 نقطة، ويوسف علي 147 برصيد 2.5 نقطة.

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