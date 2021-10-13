الأهلي طرابلس يصل تنزانيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض موقف بيشارا منافسه في «الكونفدرالية» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 02:30 مساء
رحلة الأهلي طرابلس إلى تنزانيا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس، أمس الثلاثاء، إلى مدينة دار السلام بتنزانيا، استعدادًا لملاقاة فريق بيشارا التنزاني، يوم الجمعة المقبل، في الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان فريق الأهلي طرابلس أجرى حصة تدريبية بمقر النادي قبل السفر إلى تنزانيا.

ويحتل منافس الأهلي طرابلس في الدور الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التنزاني برصيد 50 نقطة، بعد مرور 34 جولة من عمر الدوري الذي يتصدره نادي سيمبا برصيد 83 نقطة.

يذكر أن نادي بيشارا في آخر خمس مباريات من الدوري التنزاني، سجّل هدفين فقط، بينما استقبلت شباكه ستة أهداف.

رحلة الأهلي طرابلس إلى تنزانيا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
رحلة الأهلي طرابلس إلى تنزانيا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
رحلة الأهلي طرابلس إلى تنزانيا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
رحلة الأهلي طرابلس إلى تنزانيا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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