سالم صالح لـ«بوابة الوسط»: تجاهل الجنوب في منظومة كرة القدم الليبية خطأ كبير

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 02:04 مساء
سالم صالح. (إنترنت)

طالب عضو منظمة بادر الرياضية بالجنوب سالم صالح الأندية بعدم المجاملة مستقبلًا في انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم.
 
وقال صالح في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء: «يجب على الإعلام الرياضي أن يرفع الصوت ويهاجم كل الدخلاء على كرة القدم الذين أفسدوا اللعبة وتحكموا في مفاصل لجان الاتحاد الليبي».

وأضاف صالح قائلًا: «هناك كفاءات بالجنوب الليبي، كنت أتمنى وجودها في مجلس إدارة الاتحاد، وللأسف تم تجاهلها، ومنهم لاعبون سابقون هم طارق مجبر والهادي الجوهرة وموسى مي، ومحمد مختار النوايلي، وهو صاحب علاقات دولية، ومتخصص في التسويق الرياضي، لكن للأسف تم تغييبه عن المشهد لأنه واجهة مشرفة ومتمكن».

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