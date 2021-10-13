الأوجلي: وفرنا كل شيء لمنتخب ليبيا قبل مواجهة مصر.. والأمور الفنية ليست من اختصاص اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 12:51 مساء
عادل الأوجلي. (أرشيفية - إنترنت)

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، أن اتحاد الكرة وفر كل شيء للمنتخب الوطني الأول قبل مباراة مصر الأخيرة في تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل بقطر 2022.

وقال الأوجلي في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا بانوراما»: «كل شيء توفر بحسب إمكانات الاتحاد، أمّا الأمور الفنية فليست من اختصاص مجلس الإدارة، وعدم التوفيق أمر يحصل دائمًا في كرة القدم».

وأضاف الأوجلي أن «كرة القدم مشروع دولة، ونحن نعاني ظروفًا صعبة جدًا، وللأسف الحكومة لم تقدم لنا شيئًا، وكل وعود رئيس الحكومة بالدعم لم تنفذ رغم لقائنا معه، ووعدنا بتوفير مقر مناسب للاتحاد الليبي لكرة القدم».

واختتم: «إن كل ما يثار من مشاكل في معسكر تركيا الأخير سندرسه في اجتماع مجلس الإدارة وسيتم دعم المنتخب».

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