ليبيا تتوج بفضية تنس الجامعات الأفريقية

ثنائي الجامعات الليبية أحمد موحان وعبدالعزيز الشيباني يتوجان بالميدالية الفضية لبطولة تنس الجامعات الأفريقية. (الإنترنت)

تُوِّج ثنائي الجامعات الليبية أحمد موحان وعبدالعزيز الشيباني، بالميدالية الفضية لبطولة الجامعات الأفريقية للتنس الأرضي بعد خسارتهما المباراة النهائية، أمام ثنائي جنوب أفريقيا، ويسل واندرياس سنفمان، وبنتيجة مجموعة لمجموعتين لواحدة.

وانتهت المجموعة الأولى لصالح جنوب أفريقيا 6/ 3، والثانية لصالح ليبيا،5/7 والثالثه لجنوب أفريقيا 10/ 6.

يشار إلى أن ثنائي ليبيا موحان والشيباني قد فازا في الربع نهائي على لاعبي كينيا افولا وماكواش بمجموعتين لصفر ونتيجتهما (0/6، 6/0) وفازا أيضًا في النصف نهائي على لاعبى أوغندا مويسوكي وموتومبا بمجموعتين لصفر أيضًا (5/7، 3/6).