9 ليبين في «دولية الخياري للشطرنج»

انطلقت بمدينة مرسى مطروح المصرية بطولة آل الخياري الدولية المفتوحة للشطرنج بمشاركة 197، لاعبًا يمثلون دول ليبيا ومصر وفلسطين وروسيا والسودان وسورية وأوكرانيا.
ويشارك في البطولة 9 ليبيين، وهم محمد بورزيقة ومختار المحجوب وعلي المجبري ويوسف الحصادي وحسن المزوغي وعلي يوسف وعبدالعزيز المنصوري وحمدي العقوري وامحمد كشلاف.
وبعد الجولة الخامسة جاء ترتيب اللاعبين الليبيين على النحو التالي: حسن المزوغي في الترتيب 19 برصيد 4 نقاط، ويليه يوسف الحصادي الترتيب 39 برصيد 3.5 نقطة، و42 محمد أبورزيقة برصيد 3 نقاط، ومختار المحجوب في الترتيب 47 برصيد 3 نقاط.
كما جاء امحمد كشلاف بالترتيب 77 برصيد 3 نقاط، وعلي المجبري في الترتيب 87 برصيد 2.5 نقطة، وحمدي العقوري في الترتيب 124 برصيد نقطتين، وعبدالعزيز المنصوري في الترتيب 142 برصيد نقطتين، ويوسف علي في الترتيب 164 برصيد نقطة.