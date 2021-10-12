ليبيا تواجه جنوب أفريقيا في نهائي تنس الجامعات الأفريقية

جانب من منافسات التنس الأرضي الليبي. (الإنترنت)

تأهل الثنائي الليبي أحمد موحان، وعبدالعزيز الشيباني، إلى نصف نهائي بطولة الجامعات الأفريقية للتنس الأرضي، بعد فوزهما الأحد، على ثنائي أوغندا مويوسوكي وموتومبا، وبنتيجة مجموعتين دون رد.

في المجموعة الأولى تقدم ثنائي أوغندا في البداية (4 / 0) بعدها تمكن ثنائي ليبيا من التعديل وإنهاء المجموعة الأولى لصالحهما 7 / 6، والمجموعة الثانية كانت الأفضلية لموحان والشيباني، ليتفوقا بالمجموعة 6/ 3، ويفوزا بالمباراة بمجموعتين لصفر.

ومباراة التتويج النهائية، ستجمع ثنائي ليبيا أحمد موحان وعبدالعزيز الشيباني، مع ثنائي جنوب أفريقيا ويسل وأندرياس سنفمان.

جانب من منافسات التنس الأرضي الليبي. (الإنترنت)