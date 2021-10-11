مواجهة ليبيا (0×0) مصر في تصفيات كأس العالم 2022.. لحظة بلحظة

جانب من مباراة المنتخب الوطني ونظيره المصري في تصفيات كأس العالم 2022. (الإنترنت)

يحل المنتخب المصري، ضيفا على نظيره الليبي، على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، وذلك في مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة السادسة بسبع نقاط، ثم المنتخب الوطني ثانيا بست نقاط، وفي المركز الثالث أنغولا بثلاث نقاط، وأخيرا الغابون بنقطة واحدة.

- أحداث المباراة

(7).. توقف المباراة لإصابة سند الورفلي مدافع المنتخب الليبي بعد إصطدام قوي بمصطفى محمد لاعب منتخب مصر.

(12).. ركلة حرة مباشرة لليبيا في وسط ملعب منتخب مصر من جهة اليسار، نفذها فيصل بدري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أحمد فتوح برأسية سهلة بعيدا عن مناطق الخطورة.

(13).. محاولة عن طريق عمر مرموش لاعب منتخب مصر لإختراق منطقة جزاء ليبيا من جهة اليمين لكنه فقد السيطرة على الكرة تحت الضغط الدفاعي القوي من المدافع عبد الله شريف.

(14).. تسديدة ضعيفة للغاية عن طريق مؤيد اللافي لاعب منتخب ليبيا من على حدود منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى دون خطورة على الحارس محمد الشناوي.