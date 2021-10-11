رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يزور بعثة المنتخب المصري

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني يزور مقر إقامة المنتخب المصري. (الإنترنت)

أجرى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد صباح اليوم، زيارة إلى مقر إقامة فريق المنتخب المصري الشقيق بفندق المروة السياحي.

واستقبل الشلماني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد، الذي عبر عن شكره وتقديره لجهود الاتحاد الليبي على حفاوة الاستقبال.

وأعرب مجاهد عن سعادته بحضوره والفريق المصري للعب في بنغازي، مشيرا إلى شعوره بأنه «في بلده الثاني وأنه ليس غريبا فيه».

وقدم مجاهد شكره لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، لما يبذله من جهود للنهوض بالكرة الليبية والتي تشهد تقدما كبيرا حسب المكتب الإعلامي باتحاد الكرة.