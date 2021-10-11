كليمنتي يعلن التشكيلة الرسمية للمنتخب الليبي أمام «الفراعنة» في تصفيات كأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 08:17 مساء
مدرب المنتخب الوطني خافيير كليمنتي. (الإنترنت)

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره المصري، على ملعب شهداء بنينا، بمدينة بنغازي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الليبي لمباراة مصر: (محمد نشنوش، والمعتصم بالله صبو، وعلي سلامة، وسند الورفلي، وعبدالله الشريف، وفيصل البدري، والمعتصم المصراتي، ومؤيد اللافي، والطبال، وحمو الهوني، ومحمد زعبية).

وكان منتخب مصر فاز على ضيفه الليبي بهدف وحيد يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن ليبيا التي تراجعت للمركز الثاني، وأنغولا في المركز الثالث بـ3 نقاط، وفي ذيل ترتيب المجموعة الغابون بنقطة وحيدة.

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