الجهاني يوجه رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني قبل موقعة مصر

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 06:40 مساء
نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق محمود الجهاني, (الإنترنت)

وجه نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق محمود الجهاني، رسالة إلى لاعبي المنتخب الليبي، قبل ساعات من انطلاق مباراة مصر المهمة في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال في منشور بصفحته الشخصية على «فيسبوك»: «فرحونا نحن الرياضيين القدامى، وفرحوا الشعب الليبي بالفوز اليوم للتقدم خطوة كبيرة نحو الترشح لنهائيات المونديال.. نحن معكم وبقوة».

ويلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، نظيره المصري في ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، وذلك في مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويأمل «فرسان المتوسط» حصد النقاط الثلاث للمباراة، وانتزاع صدارة المجموعة مجددا من «الفراعنة»، الذين تمكنوا من حسم اللقاء السابق بنتيجة هدف للا شيء.

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