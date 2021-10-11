الأهلي طرابلس يسافر إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة

فريق الأهلي طرابلس في رحلة تنزانيا. (المركز الإعلامي)

وفر مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس، طائرة خاصة إلى الفريق في رحلة تنزانيا؛ تحضيرا لخوض مواجهة الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل منافس الأهلي طرابلس في الدور الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التنزاني برصيد 50 نقطة، بعد مرور 34 جولة من عمر الدوري الذي يتصدره نادي سيمبا برصيد 83 نقطة.

يذكر أن نادي بيشارا في آخر خمس مباريات من الدوري التنزاني، سجّل هدفين فقط، بينما استقبلت شباكه ستة أهداف.

وستكون مباراة بيشارا أمام الأهلي طرابلس ذهابا وإيابا في كأس الكونفدرالية؛ في منتصف ونهاية شهر أكتوبر الجاري.