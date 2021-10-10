غناء وألعاب نارية ابتهاجا وتحفيزا لـ«فرسان المتوسط» في التدريبات قبل مواجهة «الفراعنة»

تدريبات منتخب ليبيا. (فيسبوك)

أجرى المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، مساء أمس السبت، بملعب «شهداء بنينا» تدريبًا خفيفًا بحضور الجماهير الرياضية دعمًا وتشجيعًا للمنتخب «فرسان المتوسط» في مباراته المرتقبة غدًا الإثنين أمام شقيقه المنتخب المصري «الفراعنة» على أرضية ملعب «شهداء بنينا» ضمن تصفيات كأس العالم.

وتغنت الجماهير الرياضية بالمنتخب وأطلقت الألعاب النارية ابتهاجًا بالحدث ورفع الروح المعنوية لعناصر المنتخب الوطني بعد خسارة مباراة برج العرب بهدف دون رد.

وقبل مباراة الإثنين التي تأتي ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السادسة يتصدر المنتخب المصري صدارة الترتيب بسبع نقاط وليبيا ست نقاط وأنغولا ثلاث نقاط والغابون نقطة واحدة.

ألعاب نارية في المدرجات. (فيسبوك)