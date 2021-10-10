«بوابة الوسط» تستعرض مجموعة الآراء حول مواجهتي ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم

علي العزابي. (أرشيفية : الإنترنت)



اختلفت آراء الإعلاميين الرياضيين الليبيين عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة وتحديدًا «فيسبوك» حول التقييم الفني لمباراة المنتخب الليبي لكرة القدم الأولى أمام مصر في تصفيات كأس العالم، التي أُقيمت مساء الجمعة الماضي على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن الجولة الثالثة.

ورغم الاختلاف، فإنها اتفقت على ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الإياب ببنغازي، ورفع المعنويات لحصد النقاط الثلاث، خلال اللقاء المنتظر غدًا الإثنين على ملعب «شهداء بنينا»، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة إلى مونديال «قطر 2022».

الصحفي الرياضي علي العزابي قال بعد مباراة برج العرب: «المنتخب الليبي في حاجة إلى المحترف أحمد بن علي، ولهداف بارع يسجل من ربع الفرصة».

أما الصحفي يونس الشلماني فدعا الوسط الرياضي للابتعاد عن الانتماءات الضيقة في التقييم بعد المباراة، وقال: «هناك آراء فنية مركزة على أصحابها، ويجب أن نرفع شعار كلنا معكم يا فرسان».

وأخيرًا كتب الصحفي جمعة عبداللطيف قائلًا: «رغم تغييرات المدرب الإسباني خافيير كليمنتي التي علقنا عليها الآمال في الشوط الثاني، فإن المنتخب المصري خطف المباراة، والأمل يبقى كبيرًا في ملعب بنينا لاقتلاع الصدارة من المنتخب المصري».

جمعة عبداللطيف. (أرشيفية : الإنترنت)

يونس الشلماني. (أرشيفية : الإنترنت)