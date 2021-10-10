اتحاد الشرطة يحتفل بالعيد الـ57

نشاط رياضي في احتفالات عيد الشرطة. (فيسبوك)

شارك نادي «اتحاد الشرطة» في الاحتفالية التي أُقيمت، مساء أمس السبت، بميدان الشهداء بطرابلس لمناسبة العيد الـ57 للشرطة في ليبيا.

قدم منتسبو النادي عروضًا قتالية لمواهب النادي في ألعاب الدفاع عن النفس، وكذلك استعراضًا شمل جميع الألعاب.

وكان النادي شارك، صباح أمس السبت، أيضًا في سباق اختراق الضاحية في طريق الشط وأُقيم سباق لاختراق الضاحية بإشراف نادي «اتحاد الشرطة» وبالتعاون مع الاتحاد العام لألعاب القوى لمناسبة عيد الشرطة.

شارك في السباق طلبة كلية الشرطة ومديرية أمن طرابلس ومديرية أمن غريان ومديرية أمن العجيلات والأمن المركزي بأبوسليم.

وفي نهاية السباق، تم توزيع الجوائز على المتحصلين على الترتيب الأول وحتى الترتيب العشرين المشاركين في السباق.

نشاط رياضي في احتفالات عيد الشرطة. (فيسبوك)