«ازدهار القلعة» يتوج بكأس عمران دغمان لكرة القدم (صور)

منافسات كأس عمران دغمان لكرة القدم. (إنترنت)

اختُتمت، أمس السبت، بمدينة زوارة غرب ليبيا بطولة ناشئي كرة القدم تحت 12 عامًا، التي نظمها وأشرف عليها مركز زوارة لتدريب الناشئين تخليدًا ووفاءً لاسم الراحل المدرب عمران دغمان، التي تميَّزت بالتنظيم المحكم وبروز عدد من المواهب الواعدة التي تبشر بمستقبل زاهر في لعبة كرة القدم.

تُوِّج فريق «مدرسة الازدهار» بالقلعة بكأس البطولة والميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على «مركز زوارة» للناشئين، بعد مباراة قوية ومثيرة قدمت فيها مواهب الفريقين أداءً رائعًا ومتميزًا، وانتهت في زمنها الرسمي بالتعادل السلبي دون أهداف، فتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ابتسم الحظ لمواهب «مدرسة الازدهار» في الثلاث ركلات الأولى، حيث نجح كل فريق في تسجيل ركلتين، سجل لـ«الازدهار عبدالله عجال وماكسن الحراري، وأخفق أنس صلوعه، ومن «مركز زوارة» سجل أزار الطويني وبدر القهواجي وأخفق خميس الدوجي، وفي الركلة الرابعة نجح لاعب «الازدهار» أوس أحمد في التسجيل، بينما أخفق لاعب «مركز زوارة» أزار أبوشواشي، لتنتهي المباراة بفوز الازدهار (3/ 2).

حفل التتويج

عقب المباراة أُقيم حفل التتويج ووُزعت فيه شهادات التقدير على الفرق المشاركة والحكام والجهات الراعية وكل المساهمين في إنجاح البطولة، وتسلم فريق «الازدهار» كأس البطولة والميدالية الذهبية، وتسلم «مركز زوارة» كأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية.

وفي الجوائز الفردية، تحصَّل لاعب «الازدهار» يالا بن عيسى على كأس أفضل لاعب في البطولة، ولاعب «نجوم اتحاد بن قردان» مؤيد الشايبي على كأس هداف البطوله برصيد تسعة أهداف، ولاعب «أجيال المستقبل» نضال غيظه على جائزة أفضل حارس مرمى، ولاعب «نجوم بن قردان» مسلم كريم على جائزة أصغر لاعب في البطولة مواليد 2014، وتوجت «مدرسة التفوق مصراتة» بجائزة أفضل إدارة، و«أكاديمية ستارز» ببنغازي بكأس الفريق المثالي.

نقاط من البطولة

شهدت البطولة مشاركة 16 فريقًا تحت 12 عامًا مثلوا «مدرسة طرابلس» و«مدرسة العقربية» و«مركز زوارة للناشئين 1 و2» و«مدرسة التفوق مصراتة» و«أكاديمية القلعة» و«مدرسة الإبداع مصراتة» و«أكاديمية ستارز ببنغازي» و«مدرسة الشبيبة برقدالين» و«مدرسة الإبداع بزلطن» و«مدرسة ناظي الجزيرة زوارة» وفريقين من تونس «أكاديمية الاتحاد وأكاديمية نجوم بن قردان».

أسهم في إدارة مباريات البطولة الحكام أبوعجيلة الإدريسي وتوفيق دهان ووليد نصر ومحمد شعر، بينما ترأس اللجنة الفنية للبطولة فرحات سالم، وضمت في عضويتها أحمد غريبة وعلي الطرمال، وعيسى الإدريسي وحاجي حلب.

نبذة عن الراحل دغمان

الراحل عمران خليفة دغمان من مواليد زوارة العام 1957، ويعد من المؤسسين لمركز زوارة لتدريب الناشئين، وأشرف على تدريب الناشئين بنادي الجزيرة قرابة 20 عامًا من 1998 وحتى 2018، وأسهم في بروز عديد اللاعبين من بينهم النجمان لاعب «الجزيرة» و«الأهلي بنغازي» حسين الإدريسي، ولاعب منتخب الأواسط أيمن عيسى، كما شارك الراحل في دورة المدربين ببنغازي العام 2007 التي حاضر فيها مدرب المنتخب الليبي السابق ميلا.

تشكيل الازدهار

ضم الفريق: آدم المعلول وماكسن الحراري وإزام جلوال ويالا بن عيسى وأمين قراده ومعتز أحمد وحسين حاتم والطاهر عبدالحكيم وأنس صلوعة وعبدالله عجال وأدير حتيوش وأوس أحمد، والمدرب عمر البكوش والإداري معاذ العزابي، والمرافق الطبي فتحي بن عيسى.

تشكيل مركز زوارة

ضم الفريق: ميسم حلب وأصيل صبحي وأزار أبوالشواشي وضياء العزابي وأزار عاصم وبدر القهواجي وأويس أبوالشواشي وعبدالمالك علي ونصيب بريكو وميس الدوجي وفهمي محرز وبشير الغالي، والمدرب أحمد النجار ومساعده جمعة أبوسهمين ومدرب الحراس صالح بن عبدي.

إشادة رئيس وفد بن قردان

رئيس وفد «اتحاد بن قردان» حيا شباب زوارة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأشاد بنجاح البطوله فنيًّا وتنظيميًّا، كونها أفرزت عددًا من المواهب الواعدة وجمعت شبابا من تونس ومن مختلف المدن الليبية وتمنى تكرار مثل هذه البطولات، كما نال معلق المباراة ومقدم الحفل الختامي سالم عبدالله عجال، كلمات الإشادة بعد أن كان موفقًا وتميز بسلاسة الأسلوب وبلغته العربية السليمة، ويعد مشروع «معلق رياضي ناجح»، أما البطولة فقد وحدت شباب ليبيا من مدن بنغازي ومصراتة وطرابلس وزلطن والجميل والقلعة بالجبل الغربي، وبرهنت على أن بإمكان الرياضة إصلاح أمور كثيرة.

منافسات كأس عمران دغمان لكرة القدم. (إنترنت)

منافسات كأس عمران دغمان لكرة القدم. (إنترنت)

منافسات كأس عمران دغمان لكرة القدم. (إنترنت)