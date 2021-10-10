إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب

محمد صلاح ومصطفى محمد أثناء تناول الطاعم. (فيسبوك)

وصل، أمس السبت، المنتخب المصري إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي تأهبًا لمواجهة المنتخب الوطني الليبي في مباراة الإياب، مساء غدٍ الإثنين، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقد أشادت البعثة بالاستقبال والإقامة بفندق «المروة هوتيل» وهو من أفخم الفنادق في مدينة بنغازي.

ومن المتوقع أن يجري المنتخب المصري تدريبًا خفيفًا بمقر الفندق، وفي الفترة المسائية سيكون للمنتخب المصري تدريب المباراة بملعب «شهداء بنينا» في توقيت المباراة، الساعة التاسعة مساءً.

وسيقام مساء اليوم الاجتماع الفني للمباراة بحضور مراقب المباراة ومندوبي المنتخبين وطاقم المباراة الذي وصل أمس السبت إلى مدينة بنغازي.

طارق حامد وفتوح داخل فندق الإقامة. (فيسبوك)

النني في طريق الفندق. (فيسبوك)