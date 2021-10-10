ليبيا تلتقي أوغندا في نصف نهائي تنس الجامعات الأفريقية

عبدالعزيز الشيباني. (أرشيفية : الإنترنت)

تأهل ثنائي التنس الليبي، أحمد موحان وعبد العزيز الشيباني، إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزهما، اليوم الأحد، وبسهولة على لاعبي كينيا أفولا وماكواش بنتيجة مجموعتين لصفر (6/ 0، 6/ 0)، في بطولة الجامعات الأفريقية لكرة المضرب، المقامة في أوغندا.

وسيواجهان، اليوم الأحد، أيضًا في الدور نصف النهائي للبطولة ثنائي أوغندا مويسوكي وموتومبا.

وأُقيمت، أمس السبت، منافسات دور الـ16 لبطولة الفردي، وخسر عبد العزيز الشيباني أمام الأوغندي جويل موسوكي بمجموعتين لصفر (6/ 4، 6 /1).

وفاز أحمد موحان على الجنوب أفريقي مارنو ستانديير بمجموعتين لواحدة (6/1 - 5/7 - 3/6)، وفي الربع نهائي فقد أحمد موحان مباراته أمام أندرياس من جنوب أفريقيا (6/1 - 6/1).

أحمد موحان. (أرشيفية : الإنترنت)