6 ليبيين في أفريقية وعالمية رماية الأطباق المروحية بمصر

ليبيا في منافسات سابقة للرماية. (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق غدًا الإثنين بميدان الرماية الأولمبية بمحافظة الجيزة المصرية بطولتا العالم، الثالثة والعشرون، وأفريقيا لرماية الأطباق المروحية بمشاركة 350 راميًا يمثلون دول ليبيا ومصر والسعودية وسورية ولبنان والسنغال وإيطاليا وأميركا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وأرمينيا والتشيك والمجر واليابان.

ويمثل ليبيا في المحفل العالمي، الذي سيتواصل لمدة أسبوع، ستة رماة وهم: أسامة أبوخذير من نادي «الأولمبي الزاوية»، ونعمان طاطاناكي من نادي «الصقور»، وأكرم الجالي من نادي «النصر»، و3 رماة من نادي «الرماية طبرق» وهم أرحومة صالح ومفتاح المشهي وفرج عنكوش.