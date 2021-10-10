منتخب مصر يخوض تدريبين الأحد في بنغازي وسلسلة اجتماعات في فندق الإقامة

عمليات إحماء منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا الأولى. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

يؤدي منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبه، اليوم الأحد، على فترتين، استعدادًا للقاء ليبيا في التاسعة من مساء غدٍ الإثنين، بتوقيت البلدين على ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي، ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022».

تقام الفترة التدريبية الأولى صباحًا في الملعب المرفق بفندق الإقامة وترتكز على بعض النواحي البدنية، فيما يهتم التدريب المسائي الذي سيقام على ملعب المباراة بالجوانب الخططية، بحسب ما كشفه مسؤولو المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري إلى «بوابة الوسط».

ويعقد الاجتماع الفني للمباراة، عصر اليوم الأحد، برئاسة النيجيري كاتشالا كالي مراقب المباراة، وحضور طاقم التحكيم الجنوب أفريقي، الذي يتكون من فيكتور جوميز حكم ساحة ومعاونيه سويلا زكالي وندونجيني أثينكوسي، ومعهم أوجين أمدلولي حكمًا رابعًا والتونسي هشام قيراط مراقبًا للحكام.

كانت بعثة المنتخب المصري وصلت إلى بنغازي في السابعة والنصف مساء أمس السبت، حيث عقد رئيس البعثة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد اجتماعًا مع مسؤولي اتحاد كرة القدم الليبي.

وعقد المدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، اجتماعًا مع جهازه المعاون فور وصول الفريق إلى مقر إقامته بهدف الاطمئنان على التفاصيل الخاصة بمهمة الفريق ووضع كل الترتيبات المتعلقة بإقامته واستعداداته الفنية للمباراة.