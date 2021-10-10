منتخب مصر يخوض تدريبين الأحد في بنغازي وسلسلة اجتماعات في فندق الإقامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 12:07 مساء
عمليات إحماء منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا الأولى. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

يؤدي منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبه، اليوم الأحد، على فترتين، استعدادًا للقاء ليبيا في التاسعة من مساء غدٍ الإثنين، بتوقيت البلدين على ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي، ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022».

تقام الفترة التدريبية الأولى صباحًا في الملعب المرفق بفندق الإقامة وترتكز على بعض النواحي البدنية، فيما يهتم التدريب المسائي الذي سيقام على ملعب المباراة بالجوانب الخططية، بحسب ما كشفه مسؤولو المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري إلى «بوابة الوسط».

ويعقد الاجتماع الفني للمباراة، عصر اليوم الأحد، برئاسة النيجيري كاتشالا كالي مراقب المباراة، وحضور طاقم التحكيم الجنوب أفريقي، الذي يتكون من فيكتور جوميز حكم ساحة ومعاونيه سويلا زكالي وندونجيني أثينكوسي، ومعهم أوجين أمدلولي حكمًا رابعًا والتونسي هشام قيراط مراقبًا للحكام.

كانت بعثة المنتخب المصري وصلت إلى بنغازي في السابعة والنصف مساء أمس السبت، حيث عقد رئيس البعثة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد اجتماعًا مع مسؤولي اتحاد كرة القدم الليبي.

وعقد المدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، اجتماعًا مع جهازه المعاون فور وصول الفريق إلى مقر إقامته بهدف الاطمئنان على التفاصيل الخاصة بمهمة الفريق ووضع كل الترتيبات المتعلقة بإقامته واستعداداته الفنية للمباراة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات
ليبيا
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
«الفرصة الأخيرة».. واشنطن تايمز: تقدم ليبيا نحو «حكومة نزيهة» من مصلحة الأمن ...
ليبيا
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»
ليبيا
نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي
رياضة عالمية
ضبط مطلوب في جريمة قتل بطرابلس
ليبيا
«يا عزيز عليا».. رحيل الفنان محمد مختار
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: سيناريو «إنزال رئاسي» لإنقاذ المسار الانتخابي
ليبيا
مؤسسة «الوسط» تنعى الزميل رامي محمد
ليبيا
إحباط محاولة تهريب 3.72 مليون يورو إلى تركيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صناعة الجوت توفر بديلا عالميا للبلاستيك