منتخب مصر يتوجه إلى مقر إقامته في بنغازي وسط دقائق لإجراءات الوصول (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 10:22 مساء
بعثة منتخب مصر لحظة الوصول. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مدينة بنغازي، بقيادة رئيس اتحاد الكرة أحمد مجاهد، استعدادًا للقاء المنتخب الوطني الليبي، مساء بعد غدٍ الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022».

كان في استقبال البعثة بمطار بنغازي الدولي أحمد الهمشري قنصل مصر لدى بنغازي، وفريق عمل القنصلية المصرية ووفد من الاتحاد الليبي لكرة القدم بقيادة عادل الأوجلي عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي، وعبد الناصر الصادق سكرتير عام الاتحاد، فيما استغرقت إجراءات الوصول دقائق معدودة، توجه بعدها الفريق إلى مقر الإقامة، بحسب ما نقله المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري إلى «بوابة الوسط».

ويتضمن برنامج المنتخب المصري تدريبًا، غدًا الأحد، على ملعب «شهداء بنبنا» ببنغازي، الذي سيستقبل المباراة في إطار البروتوكول المتبع بمنح الفريق الضيف تدريبًا على ملعب المباراة قبلها بـ24 ساعة.

وفاز منتخب مصر في الجولة الثالثة على جاره الليبي بهدف، وهو الفوز الذي رفع رصيد «الفراعنة» إلى سبع نقاط، بينما جاء «فرسان المتوسط» في مركز الوصيف برصيده السابق ست نقاط، بينما حققت أنغولا مفاجأة بالفوز على الغابون (1/3) ليرتقي رصيدها إلى ثلاث نقاط، فيما ظلت الغابون عند نقطة واحدة.

الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، أعلن قبل مواجهة الإسكندرية، أنه حضر لعدم الاستسلام، وكرَّر تعهده بعدم الخسارة، مؤكدًا أن مواجهة بنغازي سترسم بشكل كبير ملامح الظفر ببطاقة الصعود بين المنتخبين العربيين الجارين، الليبي والمصري، وعلى الرغم من صحوة منتخب أنغولا المتأخرة بفوزه الأخير على الغابون؛ فإن المنافسة تبقى قائمة أكثر بين مصر وليبيا.

فوز منتخب ليبيا في بنغازي، سيصعد به إلى الصدارة مجددًا برصيد تسع نقاط، والأهم إفقاد المنافس المباشر، منتخب مصر، ثلاث نقاط مهمة، ليقف عند سبع نقاط، وتبقى مواجهتا الجولتين الخامسة والسادسة هما الفيصل في الصراع بين الجارين.

أما فوز منتخب مصر فسيرفع رصيده وقتها إلى عشر نقاط، ومن ثم الابتعاد عن أقرب المنافسين منتخب ليبيا بأربع نقاط، يصعب تعويضها فيما هو قادم من مواجهتي الغابون وأنغولا، بينما يبقى التعادل على صدارة مصر برصيد ثماني نقاط، وليبيا وصيفًا أيضًا برصيد سبع نقاط، ويبقى الموقف معلقًا، وهو ما يرفضه الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا.

بعد الجولة الرابعة، ستبقى لكل منتخب مباراتان، واحدة على أرضه والثانية خارجها، ويلعب منتخب ليبيا أمام الغابون خارج الأرض في الجولة الخامسة، وفي نهاية المباريات تستضيف ليبيا أنغولا في بنغازي، أما منتخب مصر فيلعب في الجولة الخامسة أمام أنغولا خارج الأرض، ويختتم مبارياته أمام الغابون في مصر.

بعثة منتخب مصر لحظة الوصول. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
عادل الأوجلي وأحمد مجاهد. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
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