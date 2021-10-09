اختتام الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو «ITF» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 09 أكتوبر 2021, 05:51 مساء
الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو. (إنترنت)

أُسدل الستار، اليوم السبت، على الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو «ITF» التي نظمها الاتحادان الدولي والمحلي، وأشرف عليها رئيس لجنة المدربين أحمد الجواشي.

وأُقيمت الدورة على مدى يومين بحضور أكثر من 20  مدربًا، منهم مَن تواجد بمقر الدورة بنادي «بالخير» الرياضي، والبعض الآخر عبر تطبيق «زوم أونلاين»، حيث اختتمت الدورة بكلمة رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو محمد بيت المال.

قدم بيت المال الشكر والامتنان لمحاضر الدورة محمد أبورميلة من دولة فلسطين، ورحب بكل الحضور وشكرهم على اهتمامهم لإنجاح الدورة والاستفادة منها لتطوير اللعبة على مستوى ليبيا، كما أشاد باهتمام الاتحادين العربي والدولي لليبيا كونه أول اتحاد وطني يتم تأسيسه عربيًّا.
 
ونوه بيت المال إلى أن الاتحاد الليبي عازم على تطوير اللعبة من خلال إقامة الدورات التأهيلية، ومنها التدريب والتحكيم، وكذلك إقامة دورات للتنمية البشريه، كما أكد أن أول بطولة ستكون في شهر ديسمبر المقبل.

وأكمل قائلًا: «هناك دورات خارجية خلال السنة المقبلة، وبطولات عربية ودولية للمدربين والحكام».

الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو. (إنترنت)
الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو. (إنترنت)
الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو. (إنترنت)
الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو. (إنترنت)
الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو. (إنترنت)
الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو. (إنترنت)
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