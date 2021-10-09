منتخب مصر يغادر مطار برج العرب إلى بنغازي لمواجهة المنتخب الوطني الإثنين

صلاح وكيروش. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

تغادر بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، من مطار برج العرب الدولي، متوجهة إلى مطار بنغازي الدولي، لأداء مباراة العودة أمام المنتخب الليبي الوطني في تصفيات كأس العالم، بعد غد الإثنين.

وبحسب مواقع مصرية، سيتم إنهاء إجراءات السفر وسط تدابير احترازية ووقاية محددة للغاية في ظل استمرار انتشار وتفشي الوباء القاتل بمختلف دول العالم.

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ومن المقرر أن تعود بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلى مطار القاهرة الدولي، عقب أداء مباراة العودة مباشرة، وذلك عبر طائرة شركة «مصر للطيران».

وكان المنتخب الوطني سقط في فخ الهزيمة أمام نظيره المصري، بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.