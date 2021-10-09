منتخب مصر يغادر مطار برج العرب إلى بنغازي لمواجهة المنتخب الوطني الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 05:39 مساء
صلاح وكيروش. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

تغادر بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، من مطار برج العرب الدولي، متوجهة إلى مطار بنغازي الدولي، لأداء مباراة العودة أمام المنتخب الليبي الوطني في تصفيات كأس العالم، بعد غد الإثنين.

وبحسب مواقع مصرية، سيتم إنهاء إجراءات السفر وسط تدابير احترازية ووقاية محددة للغاية في ظل استمرار انتشار وتفشي الوباء القاتل بمختلف دول العالم.

- عملية استشفاء وتدريب وحيد قبل توجه منتخب مصر إلى بنغازي

ومن المقرر أن تعود بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلى مطار القاهرة الدولي، عقب أداء مباراة العودة مباشرة، وذلك عبر طائرة شركة «مصر للطيران».

وكان المنتخب الوطني سقط في فخ الهزيمة أمام نظيره المصري، بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
وفاة أبوالحسن بني صدر أول رئيس لإيران في باريس
دولى
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
أديل تكشف صعوبات «الثلاثين»
ثقافة وفن
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
مصر تخطف صدارة المجموعة من ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
«فيسبوك» تعلن عن صعوبة تواجه بعض المستخدمين في الوصول إلى خدماتها
دولى
انتهت مواجهة مصر (1×0) ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي
رياضة عالمية
«يا عزيز عليا».. رحيل الفنان محمد مختار
ثقافة وفن
غواصة أميركية تصطدم بـ«جسم مجهول» في بحر الصين الجنوبي
دولى
كلمة في رسالة وراء تغريم بريجيت باردو 25 ألف يورو
ثقافة وفن
منح نوبل السلام للصحفيين الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف
دولى
فرنسا إلى نهائي أمم أوروبا بـ«ريمونتادا تاريخية» أمام بلجيكا (فيديو)
رياضة عالمية
في العدد 307: إنزال رئاسي لإنقاذ الانتخابات.. وهدوء الجائحة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاتحاد الأوروبي: 12 دولة تطلب تمويل بناء حواجز لمنع دخول المهاجرين