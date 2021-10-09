عملية استشفاء وتدريب وحيد قبل توجه منتخب مصر إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 05:34 مساء

أقلعت طائرة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، عصر اليوم السبت، متوجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مدينة بنغازي، لخوض الجولة الرابعة أمام منتخب ليبيا، في تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، بعد غدٍ الإثنين، على ملعب «شهداء بنينا».

يترأس البعثة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد، وضمت البعثة جميع أعضاء الجهاز الفني بقياد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ«الفراعنة»، وقائمة اللاعبين الـ24 المختارين للمباراتين.

وكان المنتخب الوطني المصري فاز، أمس الجمعة، على «فرسان المتوسط» بهدف، ضمن الجولة الثالثة من نفس التصفيات، وشهد صباح اليوم السبت قيام لاعبي المنتخب الوطني المصري بعملية استشفاء بإحدى القاعات الرياضية المتخصصة بمقر إقامة الفريق عبر تقسيمهم إلى مجموعتين، فيما أدى بدلاء مبارة الأمس تدريبًا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبًا وحيدًا غدًا بمدينة بنغازي على ملعب المباراة المقبلة، في نفس موعد المبار اة.

فوز «الفراعنة» منح منتخب مصر الصدارة لأول مرة منذ بدء التصفيات، برصيد سبع نقاط، وبات منتخب ليبيا وصيفًا برصيده السابق ست نقاط، بينما حققت أنغولا مفاجأة بالفوز على الغابون (1/3) ليرتقي رصيدها إلى ثلاث نقاط، بينما ظلت الغابون عند نقطة واحدة.

فوز منتخب ليبيا في بنغازي، سيصعد به إلى الصدارة مجددًا برصيد 9 نقاط، والأهم إفقاد المنافس المباشر منتخب مصر ثلاث نقاط مهمة، ليقف عند سبع نقاط، وتبقى مواجهتا الجولتين الخامسة والسادسة هما الفيصل في الصراع بين الجارين.

أما فوز منتخب مصر فسيرفع رصيده وقتها إلى عشر نقاط، ومن ثم الابتعاد عن أقرب المنافسين منتخب ليبيا بأربع نقاط، يصعب تعويضها فيما هو قادم من مواجهتي الغابون وأنغولا، بينما يبقى التعادل على صدارة مصر برصيد ثماني نقاط، وليبيا وصيفًا أيضًا برصيد سبع نقاط، ويبقى الموقف معلقًا، وهو ما يرفضه الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا.

بعد الجولة الرابعة، ستبقى لكل منتخب مباراتان، واحدة على أرضه والثانية خارجها، ويلعب منتخب ليبيا أمام الغابون خارج الأرض في الجولة الخامسة، وفي نهاية المباريات تستضيف ليبيا أنغولا في بنغازي، أما منتخب مصر فيلعب في الجولة الخامسة أمام أنغولا خارج الأرض، ويختتم مبارياته أمام الغابون في مصر.

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