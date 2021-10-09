لانسفورد يتوج بلقب «مستر أولمبيا» وزن 212.. والليبي كمال القرقني يقتنص البرونزية

كمال القرقني في منافسات مستر أولمبيا. (بوابة الوسط)

انتهت، اليوم السبت، منافسات فئة 212، في بطولة «مستر أولمبيا»، في الولايات المتحدة الأميركية، بعد منافسة مشتعلة، بتفوق الأميركي ديريك لانسفورد، الذي حصد المركز الأول في المسابقة، التي شهدت مشاركة البطل المصري أحمد الورداني لاعب فريق «كوسكواد» للمرة الأولي.

ولم يظهر الورداني بمستواه المعهود، خاصة أنها مشاركته الأولى في منافسات «مستر أولمبيا»، ليبتعد عن المنافسة على المراكز الأولى، قبل أن يواصل الليبي كمال القرقني التفوق العربي ويقتنص المركز الثالث بقوة.

ونجح ديريك لانسفورد في التفوق على مواطنه شون كلاريدا، حامل لقب النسخة الماضية، الذي حل في المركز الثاني، بينما جاء الليبي كمال القرقني في المركز الثالث في إنجاز جديد للبطل الليبي، الذي يبلغ من العمر 48 عامًا، وسبق له الفوز بنفس المركز في نسخة العام 2018، بينما توج باللقب العام 2019، وفاز بالمركز الثاني في النسخة الماضية.

وتأهل الورداني للمشاركة في «مستر أولمبيا» بعد فوزه ببطولة «تكساس برو»، ليلحق بالثلاثي المصري المشارك في فئة الوزن المفتوح، وهم بيغ رامي حامل اللقب، ومحمد شعبان وحسن مصطفى، إلا أنه لم يظهر بأفضل مستوياته ليحتل المركز الخامس عشر بين 19 لاعبًا شاركوا في منافسات وزن 212.

وتستضيف مصر فعاليتي «أولمبيا مصر» للهواة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الجاري، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر، على مسرح «كايرو شو» بفندق «موفينبيك» مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، التي تنظمها (KO SQUAD) تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

كمال القرقني في منافسات مستر أولمبيا. (بوابة الوسط)

بطل منافسات مستر أولمبيا. (بوابة الوسط)