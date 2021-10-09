منتخب ليبيا يرفض الراحة.. و«الفراعنة» في بنغازي السبت.. وإشادة وزارية وتصريحات إيجابية لـ«الفرسان»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 09 أكتوبر 2021, 02:41 مساء
السعيد يصوب لمنتخب مصر أمام ليبيا. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، فجر اليوم السبت، إلى مدينة بنغازي، بعد أن خاضت أمس الجمعة، مباراة الجولة الثالثة أمام المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

المباراة انتهت بتفوق المنتخب المصري بهدف دون مقابل، وتقام مباراة الجولة الرابعة الإثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، بملعب شهداء بنينا، ويطمح المنتخب الوطني الليبي في هذه المباراة لتعويض نتيجة مباراة برج العرب، والعودة إلى صدارة المجموعة السادسة.

ويجري المنتخب، مساء اليوم السبت، أول حصة تدريبية بملعب شهداء بنينا، استعدادًا لمباراة مصر الثانية.

من جهة أخرى، يصل مساء اليوم المنتخب المصري «الفراعنة» إلى مدينة بنغازي، وسيجري غدًا الأحد، حصته التدريبية الرئيسية على ملعب بنينا في موعد المباراة التاسعة مساء، بحسب برتوكول الضيوف.

ردود الفعل حول مباراة برج العرب من الأوساط الرياضية الليبية، أكدت أهمية الفوز في مباراة ملعب بنينا، وأن المنتخب الوطني قدم شوطًا أول مثاليًا، وأن هفوات وأخطاء جزئية هي السبب في فقدان نتيجة المباراة.

ويحاول الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الليبي معالجة الأخطاء قبل مباراة الإثنين.

من جهته، علّق وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي على الخسارة التي لحقت بالمنتخب عبر صحفته على «فيسبوك»، وقال «خسرنا مباراة، لكننا لم نخسر الترشح، فقدنا ثلاث نقاط ثمينة، ولكننا كسبنا الإرادة والعزيمة إلى آخر دقيقة والمنافسة لا تزال مستمرة».
 
وقدَّم وزير الرياضة الشكر لجميع الرياضيين على الأداء الذي وصفه بالرائع، متمنيًا التوفيق لـ«فرسان المتوسط» في قادم المواعيد.

أما رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني فقدم الشكر لأعضاء المنتخب على  الإرادة والعزيمة التي تحلى بها عناصر المنتخب الوطني في المباراة.

المدرب الإسباني كليمنتي صرح عقب اللقاء، وقال «لدينا مباراة مهمة في بنغازي يوم الإثنين المقبل، سنقوم باستشفاء لجميع اللاعبين وسنلعب من أجل العودة إلى الصدارة من جديد».

أما المهاجم محمد زعبية فقال: «كنت أتمنى أن نسجل في مباراة اليوم من أجل إسعاد الشعب الليبي ولكن قدر الله وما شاء فعل وما زال لدينا شوط ثاني في ليبيا وإن شاء الله نقدم شيئًا».

وأضاف زعبية: «وجود النجم محمد صلاح مع منتخب بلاده لم يربك حساباتنا واللاعبون قاموا بواجباتهم في الجهة التي يتواجد بها صلاح، صحيح هو لاعب محترف ويمثل كل العرب، ولكن نحن جئنا نلعب أمام المنتخب المصري وليس أمام محمد صلاح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
أديل تكشف صعوبات «الثلاثين»
ثقافة وفن
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
مصر تخطف صدارة المجموعة من ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
«فيسبوك» تعلن عن صعوبة تواجه بعض المستخدمين في الوصول إلى خدماتها
دولى
انتهت مواجهة مصر (1×0) ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي
رياضة عالمية
«يا عزيز عليا».. رحيل الفنان محمد مختار
ثقافة وفن
غواصة أميركية تصطدم بـ«جسم مجهول» في بحر الصين الجنوبي
دولى
كلمة في رسالة وراء تغريم بريجيت باردو 25 ألف يورو
ثقافة وفن
منح نوبل السلام للصحفيين الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف
دولى
فرنسا إلى نهائي أمم أوروبا بـ«ريمونتادا تاريخية» أمام بلجيكا (فيديو)
رياضة عالمية
في العدد 307: إنزال رئاسي لإنقاذ الانتخابات.. وهدوء الجائحة
ليبيا
تضم 7 وزيرات.. الحكومة المغربية الجديدة تؤدي اليمين القانونية أمام الملك محمد ...
عربى
برقم الجلوس.. نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الليبيين ...
ليبيا
رسميا.. السعودية تعلن استحواذها على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100% (فيديو)
رياضة عالمية
عبدالرزاق غورنا: اللاجئون الأفارقة لا يأتون إلى أوروبا فارغي الأيدي
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاتحاد الأوروبي: 12 دولة تطلب تمويل بناء حواجز لمنع دخول المهاجرين