منتخب ليبيا يرفض الراحة.. و«الفراعنة» في بنغازي السبت.. وإشادة وزارية وتصريحات إيجابية لـ«الفرسان»

السعيد يصوب لمنتخب مصر أمام ليبيا. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، فجر اليوم السبت، إلى مدينة بنغازي، بعد أن خاضت أمس الجمعة، مباراة الجولة الثالثة أمام المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

المباراة انتهت بتفوق المنتخب المصري بهدف دون مقابل، وتقام مباراة الجولة الرابعة الإثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، بملعب شهداء بنينا، ويطمح المنتخب الوطني الليبي في هذه المباراة لتعويض نتيجة مباراة برج العرب، والعودة إلى صدارة المجموعة السادسة.

ويجري المنتخب، مساء اليوم السبت، أول حصة تدريبية بملعب شهداء بنينا، استعدادًا لمباراة مصر الثانية.

من جهة أخرى، يصل مساء اليوم المنتخب المصري «الفراعنة» إلى مدينة بنغازي، وسيجري غدًا الأحد، حصته التدريبية الرئيسية على ملعب بنينا في موعد المباراة التاسعة مساء، بحسب برتوكول الضيوف.

ردود الفعل حول مباراة برج العرب من الأوساط الرياضية الليبية، أكدت أهمية الفوز في مباراة ملعب بنينا، وأن المنتخب الوطني قدم شوطًا أول مثاليًا، وأن هفوات وأخطاء جزئية هي السبب في فقدان نتيجة المباراة.

ويحاول الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الليبي معالجة الأخطاء قبل مباراة الإثنين.

من جهته، علّق وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي على الخسارة التي لحقت بالمنتخب عبر صحفته على «فيسبوك»، وقال «خسرنا مباراة، لكننا لم نخسر الترشح، فقدنا ثلاث نقاط ثمينة، ولكننا كسبنا الإرادة والعزيمة إلى آخر دقيقة والمنافسة لا تزال مستمرة».



وقدَّم وزير الرياضة الشكر لجميع الرياضيين على الأداء الذي وصفه بالرائع، متمنيًا التوفيق لـ«فرسان المتوسط» في قادم المواعيد.

أما رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني فقدم الشكر لأعضاء المنتخب على الإرادة والعزيمة التي تحلى بها عناصر المنتخب الوطني في المباراة.

المدرب الإسباني كليمنتي صرح عقب اللقاء، وقال «لدينا مباراة مهمة في بنغازي يوم الإثنين المقبل، سنقوم باستشفاء لجميع اللاعبين وسنلعب من أجل العودة إلى الصدارة من جديد».

أما المهاجم محمد زعبية فقال: «كنت أتمنى أن نسجل في مباراة اليوم من أجل إسعاد الشعب الليبي ولكن قدر الله وما شاء فعل وما زال لدينا شوط ثاني في ليبيا وإن شاء الله نقدم شيئًا».

وأضاف زعبية: «وجود النجم محمد صلاح مع منتخب بلاده لم يربك حساباتنا واللاعبون قاموا بواجباتهم في الجهة التي يتواجد بها صلاح، صحيح هو لاعب محترف ويمثل كل العرب، ولكن نحن جئنا نلعب أمام المنتخب المصري وليس أمام محمد صلاح».