مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 09 أكتوبر 2021, 02:27 مساء
فريق المدينة لكرة القدم. (فيسبوك)

أكد مدرب حراس المرمى لفريق المدينة جمال الوخي، حرص الطاقم الفني على تقديم مستوى جيد هذا الموسم للفريق الأول لكرة القدم في الدوري الليبي الممتاز.

وقال الوخي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «إن الفريق يشرع من اليوم في معسكر  إعداد داخلي بمدينة مصراتة، لمدة أسبوع سيلعب خلاله  مباراتين وديتين».

وأشاد الوخي بفكرة استمرار المعسكرات الداخلية داخل المدن الليبية.

ويعد جمال الوخي من المدربين المعروفين في الكرة الليبية، وسبق وأن تولى تدريب حراس مرمى المنتخب الوطني، كما خاض أول تجربة احتراف خارجية بالدوري التونسي بتدريب حراس مرمى النادي الصفاقسي.

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