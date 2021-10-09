الزمالك يخطف التعادل مع الاتحاد الليبي وديا في القاهرة

لاعبو الاتحاد يحتفلون بهدف ربيع الشادي. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

انتهت المباراة الودية الثالثة لفريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد في معسكره الخارجي بمصر، أمس الجمعة، بالتعادل الإيجابي مع فريق الزمالك المصري بهدف لمثله، وذلك ضمن معسكر الإعداد بالعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الترجي التونسي في المرحلة المقبلة.



فريق الاتحاد كان مبادرًا بالتسجيل عن طريق لاعبه ربيع شادي وعدَّل للزمالك مهاجمه عمر السعيد، وكان الاتحاد خاض ثلاث مباريات ودية، فاز على فريق كرداسة بثلاثة أهداف نظيفة وتعادل مع فريق إنبي دون أهداف وتعادل مع الزمالك إيجابيًا بهدف مقابل هدف.