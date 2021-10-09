فتح منظومة التسجيل في سباق نصف ماراثون العاصمة طرابلس

جانب من سباق سابق لنصف ماراثون العاصمة. (أرشيفية : الإنترنت)

فتحت اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون العاصمة الثالث، المنتظر إقامته في 13 نوفمبر المقبل، باب التسجيل للراغبين في المشاركة ومن مختلف الأعمار.

وحدَّدت اللجنة رسالة نصية تصل إلى المسجلين في السباق، تؤكد التسجيل عبر الهاتف الجوال، تحتوي على رقم التسجيل الخاص بكل مشارك.

ويُعدُّ باب المشاركة في السباق مفتوحًا للجميع رجالًا ونساءً، مواطنين ومقيمين من سن 15 عامًا فما فوق، بشرط أن يكون مؤهلًا صحيًا للمشاركة، ويتم التسجيل فرديًا وأيضًا فرق 4 مشاركين أو أكثر، وتُمنح الجوائز بنظام الفردي والفرق، بحسب الفئات السنية للمشاركين.

يذكر أن سباق نصف الماراثون الثاني الذي نُظِّم في 26 أكتوبر 2019، شهد مشاركة قرابة 1500 متسابق من مختلف المدن: سبها والقطرون وطرابلس والعجيلات وزوارة ومصراتة زليتن وأوباري والخمس وصبراتة.

ورُصدت للمتفوقين (فردي وفرق) ومن مختلف الشرائح قرابة 100 جائزة مالية وأجهزة حاسوب وهواتف نقالة وبدل وأحذية رياضية، وأيضًا جائزتان لأصغر وأكبر متسابقين سناً، يتمكنان من إكمال السباق.