مصر تخطف صدارة المجموعة من ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

جانب من مباراة المنتخب الوطني ونظيره المصري في تصفيات كأس العالم 2022. (الإنترنت)

حقق المنتخب المصري، تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي كارلوس كيروش، الفوز، على المنتخب الوطني الليبي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

الشوط الأول انتهى سلبيا، وتحصل فيه المنتخب الوطني على فرصة ثمينة عندما اصطدمت كرة محمد زعبية، بقائم المرمى، وتحصل المنتخب المصري على فرصتين خلال هذا الشوط.

ويدين المنتخب المصري بهذا الفوز إلى لاعبه عمر مرموش المحترف في نادي شتوتجارت الألماني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (50)، من تصويبة صاروخية سكنت المقص الأيمن لحارس محمد نشنوش.

ولم تكن فرص المنتخب الليبي في الشوط الثاني خطيرة، ما عدا كرة المعتصم المصراتي التي كانت بجانب العارضة بقليل، وكان المنتخب المصري الأكثر استحواذًا على الكرة، وكان أفضل رغم التغييرات التي أجرها مدرب «فرسان المتوسط».

وبفضل ذلك الانتصار وصل المنتخب المصري للنقطة السابعة، وأعتلي صدارة المجموعة السادسة، وتراجعت ليبيا للمركز الثاني بعد أن تجمد رصيدها عند 6 نقاط، وحلت أنغولا ثالثا، والغابون رابعا بنقطة وحيدة.

وتلعب مصر مع ليبيا مجددا في بنغازي يوم الإثنين المقبل، والموافق يوم 11 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات