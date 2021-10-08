مواجهة مصر (1 × 0) ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.. لحظة بلحظة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 09:08 مساء
جانب من تدريبات المنتحب لمواجهة نظيره الأنغولي في تصفيات كأس العالم 2022. (المركز الإعلامي لاتحاد الكرة الليبي)

يحل المنتخب الوطني ضيفًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لمواجهة نظيره المنتخب المصري، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته في قطر 2022.

- شهدت الدقيقة (50) هدف أول لصالح منتخب مصر عن طريق عمر مرموش، الذي مر بشكل مميز على حدود منطقة الجزاء ثم سدد كرة صاروخية بالقدم اليمنى سكنت أعلى يمين مرمى المنتخب الليبي.

 

ويتصارع كلا المنتخبين الشقيقين على صدارة المجموعة السادسة، فيتربع منتخب «فرسان المتوسط» على القمة محققًا العلامة الكاملة في أول مباراتين على حساب الغابون وأنغولا، بينما يأتي خلفه منخب مصر في الوصافة برصيد أربع نقاط من فوز على أنغولا وتعادل صعب أمام الغابون.

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