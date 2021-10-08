«الوسط» تتوقع تشكيل المنتخب الوطني ضد مصر في تصفيات كأس العالم

لاعبو المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم. (الإنترنت)

ينتظر عشاق كرة القدم الليبية، مباراة المنتخب الوطني الأول، أمام نظيره المصري، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته في قطر 2022.

ومن المتوقّع أن يدخل المدير الفني للمنتخب الوطني، المدرب الإسباني كليمنتي، بتشكيلة تضمّ محمد نشنوش في حراسة المرمى، وخماسي دفاعي مكون من سند الورفلي، المعتصم صبو، أحمد التربي، عبدالله الشريف، بعد تأكد غياب علي سلامة.

وفي خط الوسط، سيعتمد كليمنتي على كلٍ من المعتصم المصراتي، ومحمد التهامي، وفيصل البدري، ومؤيد اللافي، وحمدو الهوني.

وفي خط الهجوم: محمد زعبية.

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وأقيم ليلة أمس الاجتماع الفني للمباراة بحضور الطاقم التحكيمي ومراقب المباراة ومندوبي المنتخبين، حيث سيلعب المنتخب الليبي بالغلالة البيضاء والمصري بالغلالة الحمراء.

وعقد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، خافيير كليمنتي، مؤتمرا صحفيا، مساء الخميس، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأعرب عن رضاه عما يقدمه لاعبوه، وهم يدركون جيدا مدى أهمية تلك المباراة أمام المنتخب المصري.

وعقب ذلك انطلقت تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم، وكانت التدريبات مفتوحة لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة فقط، في ملعب المباراة وفي التوقيت نفسه في المران الأخير قبل مواجهة المنتخب المصري.