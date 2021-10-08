كليمنتي.. في رحلة الحفاظ على الصدارة

المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الإسباني خافيير كليمنتي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الإسباني خافيير كليمنتي، استعداد المنتخب بشكل كامل لمباراته المقبلة أمام نظيره المصري في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم «قطر 2022».

وقال كليمنتي، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية «وال»، إن «خطة منتخب مصر هي الفوز على أرضه والتعادل في بنغازي، وبالتالي ضمان التأهل بنسبة كبيرة»، متابعاً: «نحن لن نلعب عشوائياً في هذه المواجهة بل درسنا كل نقاط القوة والضعف في المنتخب المصري، وما سيحدث خلال التسعين دقيقة سيكون مغايراً تماماً لمباراتينا مع الغابون وأنغولا».

دعم المحترفين وغياب سلتو

ويتصدر فرسان المتوسط المجموعة السادسة في التصفيات برصيد ست نقاط، وخلفه المنتخب المصري برصيد أربع نقاط، ثم الغابون بنقطة واحدة، والمنتخب الأنغولي من دون رصيد، وسيلاقي الفراعنة اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على أن تكون العودة في بنغازي في الحادي عشر من أكتوبر الجاري.

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وأجرى المنتخب تدريباته في مدينة الإسكندرية، بعد أن استكمل وصول المحترفين حمدو الهوني والمعتصم المصراتي ومحمد صولة ومؤيد اللافي، بينما كشف مهاجم المنتخب الوطني الدولي أنيس سلتو، غيابه عن المواجهة اليوم، ونشر «سلتو» عدداً من الصور للأشعة الخاصة بإصابته وعلق عيلها: «قدر الله وما شاء فعل، رغم الإصابة على مستوى الحوض؛ التحقت بالمنتخب الوطني في مباراة أنغولا ومنتخب الغابون، والآن أجري التقوية»، وتابع «سلتو»: «الحمد لله الإصابة بسيطة اللهم لك الحمد.. نتمنى لزملائي التوفيق في المنتخب الوطني، وإن شاء الله أكون جاهزاً في أقرب وقت ممكن».

طاقم التحكيم ذهاباً وإياباً

يقود لقاء الذهاب في مصر طاقم تحكيم بقيادة الحكم باسيفيك مانا من بوروندي لإدارة مباراة الجولة الثالثة ويعاونه التنزاني فرانك كومبا والبورندي ديزيريه نكورونزيزا وحكم رابع من رواندا صامويل أويكوندا، ويراقب المباراة توكو جويش من أريتريا، أما مباراة الإياب بالجولة الرابعة فستقام في ملعب شهداء بنينا بطاقم من جنوب أفريقيا بقيادة فيكتور غوميز حكم ساحة ويعاونه سويلا زكالي وندونجيني أثينكوسي ومعهم أوجين أمدلولي حكماً رابعاً، ويراقب المباراة الحكم هشام قيراط من تونس وكاتشالا كالي من نيجيريا.

قائمة «الفرسان»

جاءت قائمة «فرسان المتوسط» كالتالي: في حراسة المرمى الثلاثي محمد نشنوش ومراد الوحيشي ومعاذ اللافي، واللاعبون: سند الورفلي والمعتصم بالله صبو وعلي سلامة وأحمد التربي وعلي يوسف ومحمد المنير ومحمد الترهوني والطاهر بن عامر وعبدالله الشريف وفيصل البدري وعمر الخوجة ومحمد التهامي ومحمد الجورني والمعتصم بالله المصراتي وأيمن محمد عمير والسنوسي الهادي ومؤيد اللافي وحمدو الهوني ونورالدين قليب ومحمد صولة ومحمد الطبال ومحمد زعبية ومعاذ عيسى وأنيس سلتو، قبل أن يتعرض الأخير للإصابة.

صفحة جديدة

سبق ووجه خافيير كليمنتي الدعوة رسمياً إلى الثلاثي الدولي المحترف أحمد بن علي المحترف بصفوف نادي «كروتوني» الإيطالي والمعتصم المصراتي المحترف بصفوف نادي «سبورتينغ براغا» البرتغالي وإسماعيل التاجوري، المحترف بنادي «نيويورك سيتي» الأميركي، وجاء ذلك بهدف بدء صفحة جديدة مع الثلاثي، حيث مر بن علي بأزمة مع اتحاد الكرة الليبي برئاسة عبد الحكيم الشلماني تسببت في إعلان اعتزاله اللعب الدولي، والمصراتي الذي كان يمني النفس بالانتقال قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الأخير إلى الدوري الإنجليزي، أو أحد قطبي الكرة البرتغالية «بنفيكا» أو «سبورتنغ لشبونة»، فكان اعتذاره عن الانضمام للمنتخب.

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بينما ما زال موقف التاجوري غامضاً، وكان الثلاثي المحترف قد غاب عن مواجهة المنتخب الوطني في الجولة الافتتاحية من تصفيات المونديال أمام الغابون والجولة الثانية ضد أنغولا في لواندا، ويمنح الثلاثي الإسباني خافيير كليمنتي مزيد الحلول الفنية في الملعب، ليستمر غياب التاجوري وبن علي.

مهم الحفاظ على الانطلاقة

تصدر المنتخب الوطني الليبي قمة مجموعته السادسة في افتتاح التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة في قطر 2022، زاد من مهام وتكليفات كليمنتي، بعد أن عبر بالفوز على منتخب الغابون (2 - 1)، في ملعب شهداء بنينا ببنغازي، محققاً «ريمونتادا» مثيرة، بعد أن كان منتخب «فرسان المتوسط» متأخراً بهدف سجله أندريه بيوغو بوكو، المحترف بصفوف "ألتاي سبور" التركي، لكن قائد الفريق الوطني الليبي علي سلامة مدافع فريق "النصر"، نجح في إحراز هدف التعادل، قبل أن يضيف المدافع المنضم حديثاً للاتحاد سند الورفلي الهدف الثاني، ليقتنص الفريق الوطني أول ثلاث نقاط مهمة في الجولة الأولى.

الدعم والمساندة

أشاد النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم الليبي، خميس آدم، بتجاوب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة، وتذليله جميع الصعاب أمام مشاركة المنتخب الليبي لكرة القدم في التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو نهائيات كأس العالم، بعد أن تقرر تخصيص طائرة رئاسية لنقل المنتخب الليبي لكرة القدم، كما حيا خميس آدم، دعم وتحفيز وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، للمنتخب الليبي لكرة القدم، وقال آدم في تصريح خاص إلى جريدة «الوسط»: «إن سيادة الوزير عبدالشفيع الجويفي، تواجد بملعب بنينا ببنغازي لمتابعة مباراة المنتخب مع الغابون في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022».

مران للمنتخب، (أرشيفية: الإنترنت)