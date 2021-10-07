كيروش عن مواجهة ليبيا: الشناوي ليس مصابا.. والفوز وحده هدفنا

المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش 7 أكتوبر. (حساب اتحاد الكرة المصري على تويتر)

كشف المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش، جاهزية حارس مرماه محمد الشناوي، لمواجهة المنتخب الوطني الليبي، غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم «قطر 2022».

وقال «كيروش» في مؤتمر صحفي حول اللقاء المرتقب: «أتمنى دعم المصريين غدا مهما كانت النتيجة.. لن أتحدث عن أشياء خاصة، ولكن من خلال روح الفريق المصري أضمن لكم أن تروا فريقًا عظيمًا جدًا».

وأضاف مدرب المنتخب المصري: «محمد الشناوي لا يعاني إصابة قوية.. لقد تعرض لكدمة فقط وإصابته خفيفة».

وأوضح المدرب البرتغالي: «ليبيا تمتلك لاعبين بجودة عالية، وهدفنا التفوق والفوز أمام الفريق الأفضل في المجموعة، وهو ليبيا.. نحتاج للبحث عن الفوز في المباراة وإذا تفوقنا عليهم بالملعب سنفوز بالتأكيد».

واختتم: «لدي 24 لاعبا، وجميعهم تألقوا لدرجة أنني شعرت بصداع في رأسي لاختيار من سيلعب، ولكنه صداع جيد. فأنا مدرب وأملك لاعبين كُثر أمامي».

يذكر أن مصر تحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الليبي المتصدر بـ 6 نقاط بعد جولتين.