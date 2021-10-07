كيروش عن مواجهة ليبيا: الشناوي ليس مصابا.. والفوز وحده هدفنا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 07:36 مساء
المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش 7 أكتوبر. (حساب اتحاد الكرة المصري على تويتر)

كشف المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش، جاهزية حارس مرماه محمد الشناوي، لمواجهة المنتخب الوطني الليبي، غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم «قطر 2022».

وقال «كيروش» في مؤتمر صحفي حول اللقاء المرتقب: «أتمنى دعم المصريين غدا مهما كانت النتيجة.. لن أتحدث عن أشياء خاصة، ولكن من خلال روح الفريق المصري أضمن لكم أن تروا فريقًا عظيمًا جدًا».

وأضاف مدرب المنتخب المصري: «محمد الشناوي لا يعاني إصابة قوية.. لقد تعرض لكدمة فقط وإصابته خفيفة».

وأوضح المدرب البرتغالي: «ليبيا تمتلك لاعبين بجودة عالية، وهدفنا التفوق والفوز أمام الفريق الأفضل في المجموعة، وهو ليبيا.. نحتاج للبحث عن الفوز في المباراة وإذا تفوقنا عليهم بالملعب سنفوز بالتأكيد».

واختتم: «لدي 24 لاعبا، وجميعهم تألقوا لدرجة أنني شعرت بصداع في رأسي لاختيار من سيلعب، ولكنه صداع جيد. فأنا مدرب وأملك لاعبين كُثر أمامي».

يذكر أن مصر تحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الليبي المتصدر بـ 6 نقاط بعد جولتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبدالرزاق غورنا: اللاجئون الأفارقة لا يأتون إلى أوروبا فارغي الأيدي
ثقافة وفن
ميسي: لم أرتكب أي خطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
هل توسع نوبل الآداب آفاقها أم تبقى من نصيب الغرب؟
ثقافة وفن
«يوتيوب» تحذف قنوات المغني آر كيلي
ثقافة وفن
والدة مبابي تفجر مفاجأة عن مستقبل نجلها مع «باريس سان جيرمان»
رياضة عالمية
حاكم دبي يرفض مزاعم محكمة بريطانية بشأن تجسسه على هاتف زوجته السابقة عبر ...
دولى
تحليق 150 مقاتلة صينية.. وتايوان تعتبر التوتر مع بكين في أسوأ مستوى منذ 40 عاما
دولى
فحص جديد لحارس منتخب مصر قبل حسم مشاركته أمام ليبيا
رياضة عالمية
كيروش: منتخب ليبيا قوي وسنعمل على استعادة صدارة المجموعة
رياضة عالمية
كليمنتي: سنفعل المستحيل أمام منتخب مصر
رياضة محلية
«هذا المساء» .. دفع دولي لإنجاح الانتخابات رغم العقبات
فيديو
أميركا تكشف عدد قنابلها النووية بعد 4 سنوات من التعتيم
دولى
هل تخطينا «مرحلة الخطر» في مكافحة «كورونا»؟.. منظمة الصحة تجيب
دولى
زوكربيرغ: «فيسبوك» لا يغلّب الربح المالي على السلامة
دولى
الشركة المطورة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس تدعو إلى وضع تنظيمات دولية
دولى
«سلتو» يكشف تفاصيل إصابته وغيابه عن موقعة مصر بتصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
الكشف عن الشخص الذي تسبب في بقاء كومان مع برشلونة
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعديلات جديدة لـ«لاندكروزر 2022»