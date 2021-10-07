17 مشاركا يجتازون دورة المعد البدني بنجاح

اختتام دورة المعد البدني بالأكاديمية الأولمبية الليبية. (الإنترنت)

أقامت الأكاديمية الأولمبية الليبية اليوم الخميس، احتفالية بمقرها في طرابلس، بمناسبة اختتام دورة المعد البدني (المستوى الثاني) بحضور رئيس الأولمبية الليبية جمال الزروق، ونائبه الثاني علي صابر.

كما شهدت الاحتفالية مديرة الأكاديمية الأولمبية ومشرفة الدورة حدهم العابد، وعميد كلية التربية البدنية محمد عبدالرحيم، ورئيس اتحاد المبارزة عزالدين القاضي، ورئيس الاتحاد الرياضي النسائي عواطف أبوشويشة، ورئيس اتحاد الكرة الحديدة محمود الطويل، ومقرر اتحاد الطب الرياضي عبدالحميد الياس، وبعض من أساتذة التدريس بكلية التربية البدنية، وتم توزيع شهادات التقدير على المحاضرين والمدربين الذين اجتازوا الدورة بنجاح.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط» قالت مديرة الدورة حدهم العابد، إن الدورة التي نظمتها الأكاديمية الأولمبية الليبية بالتعاون مع الاتحاد العام الليبي للطب الرياضي، تهدف إلى تأهيل وصقل الكوادر الرياضية وتطوير مهاراتها.

وأضافت حدهم أن الدورة تضمنت الجانبين العملي والنظري وإجمالي الساعات التدريبية وصل إلى 34 ساعة تدريبية، وإجمالي عدد المشاركين 18 متدربًا، واجتاز منهم 17 مشاركًا في الدورة بنجاح، وأخفق مشارك واحد.

وأوضحت أن الأكاديمية ستنظم في نوفمبر المقبل، دورة المستوى الثالث للمعد البدني، وحسب وعد رئيس اللجنة الأولمبية، فإن أوائل الدورة الثالثة ستتاح لهم فرصة المشاركة في دورة خارجية للمعدين البدنيين.

يشار إلى أن الدورة تواصلت لـ12 يومًا بإشراف وتنظيم من الأكاديمية الأولمبية الليبية، وبالتعاون مع الاتحاد الليبي للطب الرياضي، وتضمن برنامجها، محاضرات نظرية وعملية ومن بينها: طرق تنمية عناصر اللياقة البدنية لكمال التاورغي، وكيفية التعامل مع المتدرب عماد كعيب، والتغدية للرياضين لنجية شلابي، ومفهوم اللياقة البدنية وفسيولوجية لرياضيي الأداء العالي لعبد الحميد اللياس، والوحدة التدريبية المصغرة وكيفية وضعها والهدف منها لإبراهيم عطية، ومحاضرة عن التدريب باستخدام الأدوات البديلة والمساعدة لعماد كعيب.

وأيضا محاضرات عن التدريب الدائري للمحاضر عماد كعيب، والتغذية والسوائل والأملاح التعويضية لرياضي الأداء العالي للدكتور عبدالحميد إلياس، ووضع برنامج أسبوعي خلال فترة المنافسات لإبراهيم عطية، وعلم النفس الرياضي لأنيسة الصقري، والميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي لخالد أبو زيان، والتشريح الوظيفي لعبدالكريم ضو، ومحاضرة التعرف على مستويات التدريب وكيفية حساب شدة الوحدة التدريبية، وضبط حمل التدريب والتحكم فيه وتقنين الأحمال لعلي المصروب، والإصابات الرياضية لعبد الحميد إلياس، وتخطيط التدريب، وكيفية عمل فترة إعداد كاملة لعلي المصروب وفسيولوجيا التدريب الرياضي لسعاد الفقيه، بالإضافة إلى ورش العمل، والامتحان العملي.