3 ملفات على طاولة اتحاد كرة القدم

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني. (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط» من مصادر موثوقة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، سيعقد الأحد المقبل، اجتماعه بمدينة بنغازي.

وقالت المصادر، إنه ستكون هناك 3 مواضيع ذات أهمية على طاولة الاجتماع، خاصة بانطلاق المسابقات الرياضية، وهي مناقشة شكل ونظام مسابقة القسم الممتاز، وأيضا مسابقة الدرجة الأولى لكرة القدم، ومناقشة تقرير لجنة اعتماد الملاعب التي ستقام عليها مسابقات الموسم الحالي 2021 /2022.

يشار إلى أن اتحاد الكرة حدد إطلاق مسابقة القسم الممتاز في 22 أكتوبر الجاري، ومسابقة الدرجة الأولى في نوفمبر المقبل.