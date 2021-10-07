تجهيز بطولة ليبيا لرفع الأثقال بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 07 أكتوبر 2021, 04:51 مساء
بطولة ليبيا لرفع الأثقال. (الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبدالمنعم سوف الجين، أنه جاري التجهيز لتنظيم بطولة ليبيا لرفع الأثقال بمدينة طرابلس أيام 17، 18 ،19 نوفمبر المقبل، للفئات العمرية البراعم تحت 14 عامًا، والشباب تحت 17 والناشئين تحت 20 عامًا وفئة الكبار.

أضاف سوف الجين، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن البطولة يشرف عليها لجنة برئاسة رئيس لجنة المسابقات باتحاد الأثقال علي بورويص، وعضوية عصام قرماش، ورؤساء اللجان الفرعية بالمناطق. 

وأكمل سوف الجين أنه ستكون هناك بدايات لرفعات الخطف والنتر في جميع الأوزان ولكل الفئات.

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