أمام جماهيره.. التعادل يحسم مواجهة النصر الودية ضد النجمة

جانب من مباراة فريق النصر أمام النجمة استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. (المركز الإعلامي بالنصر)

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة الودية التي خاضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضد نظيره النجمة، بهدف لكل فريق، في إطار استعداداتهما للموسم الجديد.

ويسعى المدير الفني للفريق، ناصر الحضيري، إلى تجهيز لاعبيه والدمج بين القدامى والوافدين الجدد، وذلك عن طريق المباريات الودية؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وتمكَّن سالم روما من تسجيل هدف فريق النصر في المباراة التي شهدت حضورًا جماهيريًا مكثفًا وتم فيها تقديم الصفقات الجديدة للجماهير في الملعب.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد بالدوري الليبي الممتاز يوم 22 أكتوبر الجاري، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الليبي لكرة القدم، في وقت سابق.