«أبوسليم» يفقد مباراته الودية أمام «النهضة» التونسي

مباراة فريق نادي «أبوسليم» أمام نظيره «النهضة» التونسي. (الإنترنت)

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي «أبوسليم»، مباراته الودية الأولى له بهدف دون رد، أمام فريق «النهضة» التونسي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس.

يشار إلى أن فريق «أبوسليم» يتواجد حاليًا في مدينة سوسة التونسية، في معسكر خارجي، ضمن استعدادات الفريق للدوري الليبي لكرة القدم.

وتعاقدت إدارة نادي «أبوسليم» خلال الفترة الماضية، مع عديد اللاعبين المحليين والمحترفين لتعزيز صفوف الفريق الأول تحت قيادة المدرب الوطني عمر المريمي.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد بالدوري الليبي الممتاز يوم 22 أكتوبر الجاري، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الليبي لكرة القدم، في وقت سابق.