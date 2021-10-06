الجويفي يفتتح المركب الرياضي بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 05:44 مساء
وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي يفتتح المركب الرياضي طرابلس. (المركز الإعلامي)

افتتح ظهر اليوم الأربعاء، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، المركب الرياضي طرابلس بحضور عميد البلدية إبراهيم الخليفي.

ويأتي هذا المشروع ضمن مجموعة مشاريع تنفذها وزارة الرياضة، وهو عبارة عن مُركب رياضي متكامل يحتوي على 5 ملاعب لكرة القدم الخماسية، وبه ملعبان للسلة مفتوحة، وملعبان للتنس الأرضي، وملعب للكرة الشاطئية، كذلك المدرجات والملحقات الأخرى.

ومن جانبه، أكد الوزير أن هذا المشروع أصبح جاهزًا ليكون متنفسًا مهمًا لسكان المنطقة، مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة تولي عملية تنفيذ وصيانة المنشآت الرياضية أهمية كبيرة، باعتبارها وسيلة للإنشاء والمحافظة على جودة المنشآت، ولنشر الثقافة الرياضية بين المواطنين.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة  تتضمن مبادرات متطورة لتسهم في مضاعفة حجم المنشآت الرياضية في ليبيا بمواصفات متميزة، وذلك لتوفير البيئة الرياضية المناسبة للرياضين بمختلف مناطق ليبيا.

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