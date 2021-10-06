وزير الرياضة يبحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه نادي السويحلي

وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي يلتقى رئيس اللجنة التسييرية بنادي السويحلي علي صوان. (المركز الإعلامي)

التقى صباح اليوم، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، رئيس اللجنة التسييرية بنادي السويحلي، علي صوان والأعضاء المرافقين بالنادي؛ في إطار متابعته الدورية للأندية الرياضة، وذلك من أجل الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملها.

واستمع الوزير إلى ما يعانيه النادي من صعوبات وعراقيل تحول دون أداء عملهم بالشكل المطلوب، وأكد دعم الوزارة لجميع الأندية الرياضية فى جميع مناطق ليبيا، وتقديم الدعم لها لتقوم بدورها على أكمل وجه.

ووجَّه وزير الرياضة، بدراسة جميع الطلبات التي قدمها رئيس اللجنة التسييرية وفق الإمكانات المتاحة لدى وزارة الرياضة والأولويات التي يحتاجها النادي.