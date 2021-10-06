كليمنتي: سنفعل المستحيل أمام منتخب مصر

خافيير كليمنتي. (صفحة المركز الإعلامي لمنتخب ليبيا عبر فيسبوك)

أذاعت قناة «ليبيا الأحرار»، أمس الثلاثاء، حوارا للإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم، خلال معسكر المنتخب بمدينة أنطاليا التركية.

وأكد كليمنتي العديد من النقاط، قائلا: «لدي ثقة كبيرة في عناصر المنتخب الليبي، بدأت مشوار تصفيات كأس العالم بشكل جيد في الجولتين الأولى والثانية، وتحقيق 6 نقاط».

وأضاف: «أعرف المنتخب المصري ولاعبيه المحترفين، ومباراة مصر وليبريا، لا تخضع للتقييم كونها ودية، وعلينا عدم الخوف أمام المنتخب المصري، فالمنتخب الليبي سيعمل من أجل فعل المستحيل، وتحقيق نتائج إيجابية».

وأكمل عن اللاعب الليبي «أنه بإمكانه الاحتراف في أوروبا، أشعر بالسعادة حتى في الخسارة، عندما يقدم اللاعبين وجباتهم، ولن أنسى فرحة الشعب الليبي عندما حققنا لقب بطولة الشان».

من جهة أخرى سيغيب عن لقائي مصر مهاجم المنتخب الوطني أنيس سلتو بسبب إصابته في منطقة الحوض.

ويتواجد منتخب ليبيا في مصر لمواجهة منتخبها الأول الجمعة والإثنين المقبلين، ضمن تصفيات الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم بقطر 2022.