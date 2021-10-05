بالصور.. «الأهلي بنغازي» يواصل استعداداته القوية للدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 07:40 مساء
مباراة فوز «الأهلي بنغازي» على نظيره «مختلط بنغازي» وديا استعدادا للدوري الليبي. (المركز الإعلامي)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي بنغازي»، استعداداته القوية للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق أكثر من مباراة ودية حاليًا؛ لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل (2021-2022).

وخاض الفريق، اليوم الثلاثاء، ثاني مبارياته الودية، التي كانت أمام نظيره «مختلط بنغازي»، بعد أن سبق وخاض مباراة ودية أمام «القيروان».

وتمكن فريق «الأهلي» من تحقيق الفوز على نظيره «مختلط بنغازي»، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف «الجزارة» كل من أكرم الزوي وفاضل سلامة وعلي مرعي وإيفوينغ.

وحرص المدرب الكرواتي على الاستعانة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين المتاحين، بالإضافة إلى تجريب أكثر من طريقة لعب، على هامش اللقاء؛ للوصول إلى أفضل طريقة وتشكيل يناسب اللاعبين.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد بالدوري الليبي الممتاز يوم 22 أكتوبر الجاري، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الليبي لكرة القدم، في وقت سابق.

مباراة فوز «الأهلي بنغازي» على نظيره «مختلط بنغازي» وديا استعدادا للدوري الليبي. (المركز الإعلامي)
مباراة فوز «الأهلي بنغازي» على نظيره «مختلط بنغازي» وديا استعدادا للدوري الليبي. (المركز الإعلامي)
مباراة فوز «الأهلي بنغازي» على نظيره «مختلط بنغازي» وديا استعدادا للدوري الليبي. (المركز الإعلامي)
مباراة فوز «الأهلي بنغازي» على نظيره «مختلط بنغازي» وديا استعدادا للدوري الليبي. (المركز الإعلامي)
مباراة فوز «الأهلي بنغازي» على نظيره «مختلط بنغازي» وديا استعدادا للدوري الليبي. (المركز الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجل الديكتاتور الفلبيني يترشح لانتخابات الرئاسة
دولى
تعادل سلبي وفوز ثلاثي للاتحاد وديا في القاهرة قبل ملاقاة الزمالك
رياضة محلية
216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك بفرنسا منذ 1950
دولى
اعتذار وتوضيح من «فيسبوك» بعد تعطل خدماته
دولى
«البنتاغون» يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي
دولى
«وثائق باندورا» تخرج رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب عن صمته
دولى
قوات الأمن السودانية تشتبك مع خلية إرهابية مرتبطة بـ«داعش» في الخرطوم
دولى
الليبي نسيم بدروش يخطف الأنظار في سلة العرب
رياضة محلية
مسربة وثائق «فيسبوك»: المجموعة اختارت «الربح المادي على السلامة»
علوم وتكنولوجيا
حادث سير يودي بحياة صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد
دولى
اللافي يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن خطوات قد يتخذها «الرئاسي» بشأن الانتخابات في حال...
ليبيا
«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
تنطلق الشهر الجاري.. وهيبة توضح تفاصيل مبادرة المنفي لـ«إنقاذ المسار السياسي»
ليبيا
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
جدل حول «سن البلوغ» الإلكتروني
علوم وتكنولوجيا
الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح قبل شراء السجاد العصري