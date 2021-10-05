بالصور.. «الأهلي بنغازي» يواصل استعداداته القوية للدوري الليبي

مباراة فوز «الأهلي بنغازي» على نظيره «مختلط بنغازي» وديا استعدادا للدوري الليبي. (المركز الإعلامي)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي بنغازي»، استعداداته القوية للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق أكثر من مباراة ودية حاليًا؛ لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل (2021-2022).

وخاض الفريق، اليوم الثلاثاء، ثاني مبارياته الودية، التي كانت أمام نظيره «مختلط بنغازي»، بعد أن سبق وخاض مباراة ودية أمام «القيروان».

وتمكن فريق «الأهلي» من تحقيق الفوز على نظيره «مختلط بنغازي»، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف «الجزارة» كل من أكرم الزوي وفاضل سلامة وعلي مرعي وإيفوينغ.

وحرص المدرب الكرواتي على الاستعانة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين المتاحين، بالإضافة إلى تجريب أكثر من طريقة لعب، على هامش اللقاء؛ للوصول إلى أفضل طريقة وتشكيل يناسب اللاعبين.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد بالدوري الليبي الممتاز يوم 22 أكتوبر الجاري، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الليبي لكرة القدم، في وقت سابق.

مباراة فوز «الأهلي بنغازي» على نظيره «مختلط بنغازي» وديا استعدادا للدوري الليبي. (المركز الإعلامي)

مباراة فوز «الأهلي بنغازي» على نظيره «مختلط بنغازي» وديا استعدادا للدوري الليبي. (المركز الإعلامي)

مباراة فوز «الأهلي بنغازي» على نظيره «مختلط بنغازي» وديا استعدادا للدوري الليبي. (المركز الإعلامي)

مباراة فوز «الأهلي بنغازي» على نظيره «مختلط بنغازي» وديا استعدادا للدوري الليبي. (المركز الإعلامي)

مباراة فوز «الأهلي بنغازي» على نظيره «مختلط بنغازي» وديا استعدادا للدوري الليبي. (المركز الإعلامي)