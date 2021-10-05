اليزيدي: نحن بحاجة فعلية لإصدار قانون عام لتنفيذ سياسات رياضية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 04:28 مساء
أحمد اليزيدي. (أرشيفية - إنترنت)

أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية السابق أحمد اليزيدي أن الرياضة الليبية عاشت لسنوات طويلة مشاكل وخللًا في التشريعات واللوائح، قائلًا: «نحن بحاجة فعلية لإصدار قانون عام للرياضة لتنفيذ سياسات رياضية».
 
وأضاف في تصريحات إذاعية لـ«راديو ليبيا الرياضية»، أمس الإثنين، «أن خطوة إصدار قانون عام للرياضة خطوة مهمة لأنه يؤسس لمرحلة جديدة».

وأكمل «إن وزير الرياضة تعامل بإيجابية مع إصدار قانون عام للرياضة بعد الانتهاء من مسودة القانون وكان الوقت ضيقًا خلال ثلاثة أشهر وكنا نتمى وقتًا أطول لإنجاز المسودة والتي أصبحت الآن واقعًا ملموسًا قبل اعتمادها من مجلس النواب».

جدير بالذكر أن أحمد اليزيدي تولى عدة مناصب في الرياضة الليبية منها رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد ونائب رئيس نادي المدينة والأمين العام لاتحاد الكرة ومدير الاتحادات الرياضية.

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