رباع ليبي يعوض غياب الرباعين في عالمية أثقال الشباب بالسعودية وسط مشاركة 51 دولة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 12:45 مساء
محمد الواعر. (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت أمس الإثنين بصالة فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة السعودية بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عامًا، وتتواصل حتى 12 أكتوبر الجاري، برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال مايكل إيراني، وأعضاء المكتب التنفيذي، وبمشاركة 223 رباعا يمثلون 51 دولة.

ورغم غياب الرباعين الليبين عن المحفل العالمي، إلا أن التواجد تمثل في الرباع الليبي، مهندس خالد المهلهل بصفته عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وأيضا رئيس الاتحاد الليبي وأمين الاتحاد الأفريقي للأثقال مهندس منار الدين الشلي للتنسيق الإداري فيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد العربي للأثقال سابقا.

كما يتواجد الصديق المصراتي ضيف شرف البطولة بدعوة من الاتحاد السعودي، والحكم الدولي محمد الواعر للمشاركة في تحكيم منافسات البطولة.

مشاركة فاعلة للدولي الواعر
والدولي الليبي محمد الواعر سيبدأ اليوم الثلاثاء التحكيم في عالمية الأثقال في وزن 40 كلغ فتيات، وغدا الأربعاء سيشارك في تحكيم وزن 55/ 61 شباب والخميس وزني 67 شباب و55 فتيات، والجمعة المقبلة التحكيم في وزني73، 81 شباب، والسبت التحكيم في وزني 89 شباب و71 فتيات، والأحد التحكيم في وزني 76، 81 فتيات و102 شباب.

منار الدين الشلي. (أرشيفية : الإنترنت)
خالد المهلهل. (أرشيفية : الإنترنت)
الصديق المصراتي. (أرشيفية : الإنترنت)
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