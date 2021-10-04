قائد وسط آرسنال ينضم لمنتخب مصر استعدادا لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 03:55 مساء
محمد النني. (أرشيفية : الإنترنت)

وصل، اليوم الإثنين، محمد النني لاعب وقائد خط وسط آرسنال الإنجليزي، إلى معسكر المنتخب الوطني المصري لكرة القدم في برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة ليبيا في تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ويستعد المنتخب الوطني المصري لمواجهة ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من دور التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، حيث يحتل الوصافة خلف ليبيا المتصدر برصيد 6 نقاط، بعد فوزين على الغابون ثم أنغولا.

كان المنتخب الوطني المصري حصد 4 نقاط بالمجموعة، بعدما فاز في الجولة الأولى على أنغولا بهدف، ثم تعادل أمام الغابون بهدف، ويواجه منتخب «فرسان المتوسط» صاحب العلامة الكاملة 6 نقاط، يليه المنتخب المصري 4 نقاط، ثم الغابون ثالثا بنقطة واحدة، يليها أنغولا بدون نقاط.

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