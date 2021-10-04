القريتلي يودع الاتحاد برسالة مؤثرة ويتعهد بالجديد مع الأخضر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 03:39 مساء
مؤيد القريتلي. (أرشيفية - إنترنت)

أكد لاعب الاتحاد لكرة القدم، مؤيد القريتلي، المنتقل حديثا إلى فريق الأخضر بمدينة البيضاء أنه سينطلق في رحلة جديدة مع نادي عريق وعملاق.

وفي كلمات له، نشرت بصفحة الاتحاد عبر «فيسبوك» قال القريتلي: «بكل محبة وود أغادر بيتي نادي الاتحاد زعيم ليبيا، أغادره بكل هدوء متوجا بكأس ليبيا، وبطولة الدوري، ولن أقول وداعا، لكن إلى اللقاء يا جماهير وإدارة ولاعبي وأسرة نادي الاتحاد».

وأضاف: «سأنطلق في رحلة جديدة مع نادي عريق وعملاق وأحد أعمدة دورينا نادي الأخضر، عميد الشرق، وسأعمل لترسيخ العلاقة الحميمة بين الأشقاء الأخضر والاتحاد، أتمنى أن يوفقني الله، وأن أكون عند حسن ظن الجماهير الخضراوية وإدارة النادي المحترمة والمحترفة التي وضعت ثقتها في شخصي، وهذا شرف كبير أن أسجل اسمي بين أسماء سطع نجمهم في سماء كرتنا».

واختتم القريتلي قائلا: «أشكر وكيل أعمالي محمد بلاعو الذي ساهم في إنهاء الإجراءات بكل سلاسة وإن شاء الله القادم أفضل».

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