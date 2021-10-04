رويحة والمعروق أبطال ليبيا للطائرة الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 02:47 مساء
أبطال ليبيا للطائرة الشاطئية. (فيسبوك)

 تُوج الثنائي فؤاد المعروق ورواد رويحة بكأس وذهبية ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، واستضافها نادي العزيمة ببلدية الماية، والبطولة شهدت مشاركة 11 فريقا، من المناطق الثلاث الشرقية والوسطى والغربية.  

برونزية البطولة للتلوع وأبوالسعود
يذكر أن مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية انتهت بفوز اللاعبين هانيبال أبوالسعود ووسيم التلوع على اللاعبين صالح زكة ورمضان الوداني بنتيجة شوطين لصفر (21/ 18،21/ 14).

ومباراة التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية انتهت بفوز الثنائي فؤاد المعروق ورواد رويحة  على صلاح جمال ومحمد العسكري بنتيجة شوطين لصفر (21/ 14، 21/ 16).

حكام البطولة
أدار مباريات البطولة الحكام عبدالحكيم رمضان وعلي شتيوي وعبد السلام البكراوي وإسماعيل الكيلاني، كما أشرف على نهائيات ليبيا للطائرة الشاطئية لجنة برئاسة أنور الطوباشي وعضوية وجدي القمبري وطارق صولة وفاضل أبوعميد.

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